Böbrek reflüsü bulunan küçük Azra Elif'e annesinin böbreği nakledildi

Samsun'da, doğuştan böbrek reflüsü bulunan 8 yaşındaki Azra Elif Yeşil'e, annesinden alınan böbrek başarıyla nakledildi.

Ordu'da doğuştan tek böbreği bulunan Azra Elif Yeşil'e, henüz birkaç günlükken böbrek reflüsü teşhisi konuldu.

Aradan geçen yıllarda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan tedaviye rağmen hastalığın ilerlemesi üzerine böbrek nakli kararı alındı.

OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Böbrek Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu'nun başkanlığındaki ekip tarafından 5 gün önce yapılan operasyonla küçük Azra Yeşil'e, 35 yaşındaki annesi Tuğçe Yeşil'den alınan böbrek başarıyla nakledildi.

Sağlığına kavuşan küçük Azra Yeşil, hastaneden taburcu edilecek.

- "Son döneme girildiği anda aileyle nakil süreçlerini konuşmaya başlıyoruz"

OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Nalçacıoğlu, gazetecilere, Azra Elif Yeşil'in doğuştan böbrek reflüsü denilen, idrarın böbreklere geri kaçma rahatsızlığı olduğunu söyledi.

Böbrek reflüsü nedeniyle Azra Elif'in sürekli enfeksiyon olduğunu belirten Nalçacıoğlu, "Cerrahi müdahaleye rağmen bazen kronik böbrek hastalığı gelişebiliyor. Son döneme girildiği anda aileyle nakil süreçlerini konuşmaya, diyaliz süreçlerini paylaşmaya başlıyoruz. Şanslı ki hastamız hiç diyalize girmeden anneden nakil süreçlerini hızlandırdık ve hastanemizde operasyonu gerçekleştirdik. Hastamız sağ salim bugün taburcu edilecek." ifadelerini kullandı.

Doğuştan böbrek rahatsızlığı bulunan çocukların mutlaka çocuk nefrolojisine görünmeleri gerektiğini vurgulayan Nalçacıoğlu, "Tek böbreği olan bir hasta hayatını devam ettirebilir. Hastamızın tek böbreği vardı ama o böbreğinde de sıkıntı olması nedeniyle kronik böbrek hastalığı süreci ilerledi." dedi.