Trabzon'da hırsızlık yapan şüpheli Samsun'da yakalandı

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, hırsızlık sırasında giydiği kıyafetler ve ayakkabılar ele geçirildi.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüpheli G.Y'yi (29) tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Trabzon'da bir ikametten 60 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 15 bin lira para çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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