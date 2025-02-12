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        Trabzon'da hırsızlık yapan şüpheli Samsun'da yakalandı

        Trabzon'da hırsızlık yapan şüpheli kadın, düzenlenen operasyonla Samsun'da gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:40 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:43
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        Trabzon'da hırsızlık yapan şüpheli Samsun'da yakalandı
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        Trabzon'da hırsızlık yapan şüpheli kadın, düzenlenen operasyonla Samsun'da gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Trabzon'da bir ikametten 60 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 15 bin lira para çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüpheli G.Y'yi (29) tespit etti.

        Zanlı, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle müşterek operasyon düzenlenerek adresinde yakalandı.

        Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, hırsızlık sırasında giydiği kıyafetler ve ayakkabılar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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