Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürüttü.

"Kapalı devre" olarak tabir edilen ve yalnızca referans ile giriş yapılabilen bir sistem üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 10 milyon 820 bin 480 lira tutarında para nakline aracılık ettikleri belirlenen F.Ç. (44), Ç.Ç. (49) ve A.S. (50) gözaltına alındı.

Şüphelilerden F.Ç, ifadesinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen Ç.Ç. ile A.S. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.