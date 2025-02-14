Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Tayfun G. (25) idaresindeki 55 NV 600 plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Çarşamba Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kavşağında Berat A. (23) yönetimindeki 55 APF 845 plakalı SUV araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 55 APF 845 plakalı araç, refüjde bulunan yön levhalarına çarptı.
Kazada, sürücüler ile SUV araçta bulunan Rümeysa D. (26) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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