Bafra Gençlik Merkezinden öğrencilere afet farkındalık eğitimi
Bafra Gençlik Merkezi, gençlerin afetlere karşı bilinçlenmesi amacıyla eğitim düzenledi.
Bafra Gençlik Merkezi, gençlerin afetlere karşı bilinçlenmesi amacıyla eğitim düzenledi.
Gençlik merkezinde düzenlenen çalışmalara katılan öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.
Eğitimde Alaçam Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Demirtaş sunum yaptı.
Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, afetlere karşı bilinçlenilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Merkezimizde düzenlenen seminerle gençlerimiz, afetler karşısında bilinçlenerek hayati bilgiler edindi. Unutmayalım, hazırlıklı olmak hayat kurtarır." dedi.
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