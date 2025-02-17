Samsun'da devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Canik ilçesinde devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Canik ilçesinde devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Oktay Sancak'ın kullandığı 55 ALN 630 plakalı üç tekerlekli motosiklet, Hasköy Mahallesi Samsun Üniversitesi yolunda kontrolden çıkarak yolun sağına devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.