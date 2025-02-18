Samsun'un yüksek kesimleri karla beyaza büründü
Samsun'un İlkadım ilçesinde yüksek kesimler, kar yağışı sonucu beyaz örtüyle kaplandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde yüksek kesimler, kar yağışı sonucu beyaz örtüyle kaplandı.
İl merkezine 14 kilometre uzakta, gürgen ağaçlarıyla kaplı Gürgendağ mevkisi, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.
Off-road, yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşü gibi birçok doğa sporuna ev sahipliği yapan Gürgendağ, yazın yeşil bitki örtüsüyle kaplıyken, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Gürgendağ mevkisi, karla kaplı görüntüsüyle görsel şölen sundu.
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