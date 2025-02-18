Samsun'un yüksek kesimleri karla beyaza büründü

Off-road, yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşü gibi ‎birçok doğa sporuna ev sahipliği yapan Gürgendağ, yazın yeşil bitki örtüsüyle kaplıyken, kar yağışının ardından beyaza büründü.

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