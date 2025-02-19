Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        SAMDOB "La Traviata" operasını sanatseverlerle buluşturacak

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "La Traviata" operasını sahneleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:35 Güncelleme: 19.02.2025 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        SAMDOB "La Traviata" operasını sanatseverlerle buluşturacak
        ABONE OL

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "La Traviata" operasını sahneleyecek.

        Fransız yazar Alexandre Dumas'ın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenilerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait eser, Samsun'da yeniden izleyicinin beğenisine sunulacak.

        Rejisörlüğünü Cenk Bıyık'ın yaptığı iki perdelik eserde başkemancı Didem Tepe olurken, orkestra şefleri Patrick David Murray ve Kıvanç Tepe yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile koro şefi Paola Villa yönetimindeki SAMDOB korosu solistlere eşlik edecek.

        Eserin dekor tasarımı Hakkı Kandır, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, koreografisi Zeynep Bengier, video projeksiyonu ise Ahmet Şeren imzası taşıyor.

        Eser, aşkı için büyük acılar çeken ve fedakarlık yapan baş kahraman Violetta Valery'nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını ele alıyor.

        "La Traviata", yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Okan Buruk'tan yabancı hakem sözleri!
        Okan Buruk'tan yabancı hakem sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        "Hepimizin babası gibiydi"
        "Hepimizin babası gibiydi"
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası

        Benzer Haberler

        Çarşamba ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
        Çarşamba ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
        Samsun'da cips paketi ve bisküvi kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirild...
        Samsun'da cips paketi ve bisküvi kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirild...
        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Samsun ve Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu; 4 gözaltı
        Samsun ve Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu; 4 gözaltı
        Samsun'da kar yağışı heyelana yol açtı
        Samsun'da kar yağışı heyelana yol açtı
        Samsun'un yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü
        Samsun'un yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü