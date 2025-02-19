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        Samsun'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, silah kaçakçılığı ve narkotik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 20:14 Güncelleme: 19.02.2025 - 20:20
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        Samsun'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, silah kaçakçılığı ve narkotik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 mahallede çalışma yürüttü.

        Şeyhulaş Mahallesi'nde Y.A'nın (68) ikameti ile Düzköy Mahallesi'nde A.G.A'ya ait (36) konteynerde arama yapan ekipler, 3 gram kokain, 39 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 21 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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