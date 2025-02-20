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        Samsun'da eğitime kar engeli

        Samsun'da il genelinde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:46 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:46
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        Samsun'da eğitime kar engeli
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        Samsun'da il genelinde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildi.

        Vali Orhan Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının kentte etkisini artırdığını belirtti.

        Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden saat 12.00 itibarıyla gelen sarı kodlu uyarıya göre Samsun'da devam eden kar yağışının yer yer kuvvetli olacağının, buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinin değerlendirildiğini aktaran Tavlı, şunları kaydetti:

        "Tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe 12.00'den itibaren ve 21 Şubat Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarımızda görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de idari izinli sayılacaktır."

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