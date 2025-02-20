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        Samsun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 22:25 Güncelleme: 20.02.2025 - 22:27
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        Samsun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu.

        İlçeye bağlı kırsal mahallelerde devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı ilçede belediye ekipleri, kapanan yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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