Vezirköprü'de kamu kurumları ile denetimli serbestlik iş birliği protokolü imzaladı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde denetimli serbestlik tedbirleri kapsamında kamu kurumları ile kamuda ücretsiz yararlı çalışma tedbiri iş birliği protokolü imzaladı.

Vezirköprü Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan protokol, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı ile Vezirköprü Kaymakamlığı, Vezirköprü Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında imzalandı.

İmza törenine Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Gençlik ve Spor İlçe Başkanı Mehmet Uyar da katıldı.

Protokolle kamuya yararlı bir işte çalıştırılma tedbirine tabi olan yükümlülerin kamu kurumlarında çalıştırılmalarına olanak sağlanması amaçlanıyor.