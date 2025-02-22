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        Samsun'da 42 yerleşim biriminin yolu kapandı

        Samsun'da kar nedeniyle 42 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 20:53 Güncelleme: 22.02.2025 - 20:53
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        Samsun'da 42 yerleşim biriminin yolu kapandı
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        Samsun'da kar nedeniyle 42 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Samsun Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Alaçam 17, Bafra 12, 19 Mayıs 3, Vezirköprü 8 ve Yakakent ilçesi 2 olmak üzere 42 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Ekiplerin 52 ihbarı çözümlediği, kapanan yolların açılması için iş makinesi ve araçlarla aralıksız çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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