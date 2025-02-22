Samsun'da 42 yerleşim biriminin yolu kapandı

Ekiplerin 52 ihbarı çözümlediği, kapanan yolların açılması için iş makinesi ve araçlarla aralıksız çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Samsun Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Alaçam 17, Bafra 12, 19 Mayıs 3, Vezirköprü 8 ve Yakakent ilçesi 2 olmak üzere 42 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

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