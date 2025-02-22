Yakalandığı hastalığı yenik düşen askerin cenazesi Samsun'da toprağa verildi

Cenaze törenine Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

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