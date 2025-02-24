Alaçamspor Bocce Takımı, Çim Topu Türkiye Şampiyonu oldu

Alaçamspor Bocce Takımı Antrenörü Gökhan Bozdemir "Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı elde ederek 8-14 Eylül tarihlerinde İngiltere Jersey'de yapılacak Çim Topu Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanan sporcularımızı tebrik ediyor, şampiyonada başarılar diliyorum." dedi.

İzmir'de 18-23 Şubat tarihleri arasında yapılan Çim Topu Türkiye Şampiyonası'nda Alaçamspor Bocce Takımı şampiyon oldu.

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