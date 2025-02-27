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        Samsun'da 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'da, hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 23:27 Güncelleme: 27.02.2025 - 23:27
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        Samsun'da 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'da, hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak " suçundan 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. yakalandı.

        İ.A'nın basit yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması, parada sahtecilik ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından da arandığı öğrenildi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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