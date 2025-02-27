Samsun'da 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'da, hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'da, hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak " suçundan 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. yakalandı.
İ.A'nın basit yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması, parada sahtecilik ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından da arandığı öğrenildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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