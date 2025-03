Samsun'da şehit ve gazi aileleri iftar sofrasında buluştu

Samsun'un Bafra ilçesinde, şehit ve gazi aileleri onuruna Bafra Kaymakamlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, bir restoranda gerçekleşen programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyledi.

Şehit ailelerinin acılarını paylaştıklarını ve devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını belirten Altınpınar, "Can olan yakınlarınızı kaybettiniz. Elbette onların yarattığı özlemin hasretini, ateşini dindirmek mümkün değil ama devletimiz ve milletimiz her ferdiyle daima yanınızda olacak ve sizi asla yalnız bırakmayacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından İlçe Müftüsü İbrahim Memiş tarafından şehit ve gaziler için dua yapıldı.

Programda Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sefa Maraşlı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.