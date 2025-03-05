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        SAMDOB "Okulumuz Orman" oyununu minik seyircilerle buluşturdu

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu sahneye koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:50 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:50
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        SAMDOB "Okulumuz Orman" oyununu minik seyircilerle buluşturdu
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu sahneye koydu.

        Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde beğeniye sunuldu.

        Eserin koreografisini Özgün Barılı, kostümlerini Gülnur Çağlayan Tuluk, dekorunu Hakkı Kandır, video projeksiyonunu Murat Turgut, ışığını Oğuz Murat Yılmaz hazırladı.

        Oyunda, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen bir grup öğrencinin bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulması ve buradan hayvanların yardımıyla çıkması anlatılıyor.

        Çocukların ilgi gösterdiği oyun, 12, 19 ve 26 Mart'ta yeniden sahnelenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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