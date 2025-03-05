Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Havza ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 602 sentetik ecza hapı, 487 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
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