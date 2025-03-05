Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 602 sentetik ecza hapı, 487 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

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