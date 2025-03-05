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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:02 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:06
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Havza ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 602 sentetik ecza hapı, 487 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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