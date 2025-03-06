Bafra Belediyesinden öğrencilere tarih ve kültür gezisi

Bafra Belediyesi, öğrencilerin kültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla "Müzelerimizi Geziyorum, Tarihimizi Öğreniyorum" projesini hayata geçirdi.

Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından koordine edilen proje kapsamında, ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri Samsun'daki önemli müzelere götürülerek tarihi ve kültürel mirasla buluşturuluyor.

Her hafta perşembe günü, ilçedeki okullardan alfabetik sıraya göre belirlenen 50 öğrenci, Samsun Müzesi, Gazi Müzesi ve Bandırma Gemi Müzesi'ne götürülüyor.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, projenin öğrencilerin bilişsel, zihinsel, bedensel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediğini söyledi.

Proje ile öğrencilerin tarih ve kültür bilincinin artırılmasının amaçlandığını, öğrencilerin tarihlerini öğrenmek adına müzeleri gezmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Kılıç, "Öğrencilerimizin müzelerde gördükleri eserler, onların tarihle bağ kurmalarını sağlayacak ve kültürel mirasımızı daha iyi tanımalarına yardımcı olacaktır." dedi.