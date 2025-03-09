Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 bin 599 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 599 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 599 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen ev ile iş yerinde yaptıkları aramada, 2 bin 599 sentetik ecza hapı, 43 gram sentetik uyuşturucu ile 3 hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan S.Ö. (27) ve F.K. (30) işlemleri için emniyete götürüldü.
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