Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 bin 599 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Operasyonda gözaltına alınan S.Ö. (27) ve F.K. (30) işlemleri için emniyete götürüldü.

Ekipler, belirlenen ev ile iş yerinde yaptıkları aramada, 2 bin 599 sentetik ecza hapı, 43 gram sentetik uyuşturucu ile 3 hassas terazi ele geçirdi.

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