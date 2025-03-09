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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 bin 599 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 599 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 17:25 Güncelleme: 09.03.2025 - 17:28
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 bin 599 sentetik ecza hapı ele geçirildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 599 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen ev ile iş yerinde yaptıkları aramada, 2 bin 599 sentetik ecza hapı, 43 gram sentetik uyuşturucu ile 3 hassas terazi ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan S.Ö. (27) ve F.K. (30) işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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