Samsunspor-Adana Demirspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Reeder Samsunspor'a 3-2 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, "Kendi oyunumuzu geliştirmeyle alakalı çalışmalarımız var ama sonuç itibarıyla bugün mağlup olduk." dedi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Mustafa Alper Avcı, Samsunspor'u tebrik ederek Avrupa'yı hak eden bir takım olduğunu söyledi.

Oyuna iyi başladıklarını belirten Avcı, "Bugün bir formasyon değişikliğine gittik. Topa daha fazla sahip olmaya yönelik bir çalışmamız olmuştu. Bugün de aslında maçın başında istediğimiz oyunu parça parça da olsa oynamaya çalıştık. Samsunspor gibi bir takıma deplasmanda 2-0 mağlup duruma düşmek kolay değil. Çok fazla genç oyuncumuz var. Bugün sakat oyuncularımızla maalesef kadromuzda o genişlik olmadığı için de mevcut oyuncular üzerinden böyle bir formasyonu tercih ettik." diye konuştu.

Zaman zaman oyunu domine etmeye çalıştıklarını dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

"Samsunspor'un alıştığı bir oyun tarzı... Devamında beraber süregelen bir oyuncu grubu... Bugün mücadeleden ben kendi adıma memnunum. 2-0'dan sonra oyuna tutunabilmek, oyunda mücadeleye devam edebilmek, skor bulabilmek önemli. Murat tamamen benim kendi tercihim. Geçen hafta iyi bir performans sergiledi. Bu hafta hakkaniyet adına onunla başlamak doğru olduğu için onunla başladık ama iki golden sonra şu için sakatlık geçirdi. Dramatik oldu açıkçası. Kendisi adına çok üzgünüm ama diğer tarafta Vedat devam etti. Vedat'ın performansı iyiydi. Sahadaki oyuncular bugün söylediklerimizi uygulamaya çalıştı. Uzun vadeli planda tabii genç oyuncularımızın gelişimiyle alakalı bir süreç var. Bizler de bunun için buradayız. Skordan ya da sıralamadan bağımsız, planlarımız doğrultusunda bu oyuncuların gelişimiyle, kendi oyunumuzu geliştirmeyle alakalı çalışmalarımız var ama sonuç itibarıyla bugün mağlup olduk. Samsunspor'u tebrik ediyoruz."