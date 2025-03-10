Samsun'da dolandırıcılıktan aranan hükümlü sahte altınla yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü, sahte altınla yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü, sahte altınla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde düzenledikleri operasyonda, 29 ayrı "dolandırıcılık" suçundan aranan Ö.E'yi yakaladı.
Ö.E'nin aracında yapılan aramada, sahte hasır altın seti ele geçirildi.
Emniyete götürülen Ö.E. hakkında dolandırıcılıktan 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis ile 167 bin 860 lira para cezası da bulunduğu belirlendi.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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