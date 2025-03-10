Samsun'da dolandırıcılıktan aranan hükümlü sahte altınla yakalandı

Emniyete götürülen Ö.E. hakkında dolandırıcılıktan 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis ile 167 bin 860 lira para cezası da bulunduğu belirlendi.

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