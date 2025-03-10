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        Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 23:50 Güncelleme: 10.03.2025 - 23:55
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        Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Şaban E'nin (25) kullandığı 55 LE 569 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kavakpınar Mahallesi'nde, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan bariyer parçaları karşı yönden gelen Ö.T. (32) idaresindeki 55 AFB 702 plakalı aracın motoruna isabet ederek zarar verdi. Bariyer parçalarının üzerinden geçen 3 aracın da lastiği patladı.

        Kazadan dolayı bir süre kapatılan kara yolunun Samsun istikameti, araç ve bariyer parçalarının kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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