Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kazadan dolayı bir süre kapatılan kara yolunun Samsun istikameti, araç ve bariyer parçalarının kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan bariyer parçaları karşı yönden gelen Ö.T. (32) idaresindeki 55 AFB 702 plakalı aracın motoruna isabet ederek zarar verdi. Bariyer parçalarının üzerinden geçen 3 aracın da lastiği patladı.

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