Bafra Ziraat Odasından çiftçilere ve muhtarlara iftar

Bafra Ziraat Odası, ilçedeki çiftçiler ve muhtarlar için iftar programı düzenledi.

Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, eylül ve ağustos aylarında yaşanan sel felaketlerinde üreticilere devletin yaptığı maddi destek için teşekkür etti.

Tosuner, ayrıca İlyaslı Göleti projesinin devam etmesini talep ettiklerini dile getirdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, İlyaslı Göleti'nin Bafra'ya kazandırılacağını müjdeledi, Alaçam'daki Taşkelik Göleti ile birlikte bölgenin su ihtiyacını karşılayacak önemli bir proje olduğunu vurguladı.

Kırcalı, ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve yaşlılar yurdunun yenileneceğini, eski stadyumun yerine mini bir millet bahçesi yapılacağını da aktardı.

Kırcalı, Koşuköyü Mahallesi'nde mendirek çalışmalarının başladığını, aynı çalışmaların Fener tarafında da yapılacağını, Kuş Cenneti'nin statüsünün değiştirilmesiyle ilgili yasal çalışmaların son aşamaya geldiğini, alan başkanlığı kurulacağını ve tek bir kurum haline getirileceğini ifade etti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise belediye aşevinde her gün bin kişiye yemek verildiğini, iki mahallede iftarda yemek dağıtımı yapıldığını ve ramazan boyunca iftar çadırları kurulduğunu, çocuklar için de ramazan etkinlikleri düzenlediklerini anlattı.

İftar programına, Kaymakam Mustafa Altınpınar, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Andiç, Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, muhtarlar, çiftçiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.