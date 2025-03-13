Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

Adreste yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 789 sikke ile tarihi eser niteliğinde 98 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

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