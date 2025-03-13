Samsun'da 3 bin 962 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 962 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 962 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kıran Mahallesi'nde, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, şüpheli K.B'nin (24) kullandığı motosiklette ve ikametinde yapılan aramalarda, toplam 3 bin 962 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla K.B, gözaltına alındı.
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