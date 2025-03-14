Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sağlık çalışanlarının "Tıp Bayramı" kutlandı.

Kaymakam İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs Devlet Hastanesi ile 19 Mayıs Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapan idareci, doktor ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek günlerini tebrik etti.

Başkan Topaloğlu burada yaptığı açıklamada, "İnsanların kaliteli ve mutlu bir yaşam sürmelerinin ana koşulu sağlıklı birer birey olmalarından geçmektedir. Sağlıklı hayat, insanların vazgeçemeyeceği en temel haktır. İnsan sağlığının korunması ve sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması adına her koşulda görev yapan doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu çabanın değeri ölçülemez. Gece, gündüz demeden fedakarca sağlık hizmeti sunan, yaşamımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerini diliyorum.” dedi.