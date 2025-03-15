Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada 1766 sentetik ecza hapı, 214 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Asayiş Şubesi ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

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