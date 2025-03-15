Havza Belediye personeli iftar sofrasında buluştu

Havza Belediyesi personeli iftar sofrasında buluştu.

Havza Belediyesi tarafından özel bir tesiste düzenlenen iftar yemeğinde Belediye Başkanı Murat İkiz, Belediye personeli ile oruç açtı.

Başkan İkiz, iftar programında masaları gezerek personel ile sohbet etti.

İftar programının ardından konuşan Belediye Başkanı İkiz, özverili çalışmalarından dolayı personeline teşekkür etti.

Havza'da dayanışma ruhunun tüm hızıyla sürdüğünü dile getiren İkiz, "Sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Özverili çalışmalarınız ile halkımıza hizmet ediyoruz. Dayanışma ruhu ile şimdiye kadar pek çok başarıya imza attığımız gibi yine en güzel hizmeti Havzalı vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Omuz omuza bu mücadeleyi en güzel şekilde sürdüreceğiz. Hepinize hayırlı iftarlar hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.