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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:31 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:09
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 259 sentetik ecza hapı, 33,57 gram kokain, 6 parça halinde satışa hazır 9,05 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ile 14 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Operasyonda 5 zanlı yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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