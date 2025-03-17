Samsun'da bir kişiyi darbedip bıçakla yaralayan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Öte yandan M.A'nın 5, şüpheliler U.B.A'nın 10 ve E.D'nin 16 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yürüttükleri çalışmada, E.D. ile U.B.A'yı yakaladı.

İddiaya göre, M.A. (24) ile U.B.A. (21) arasında kız meselesinden dolayı telefon üzerinden tartışma çıktı. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde buluşan taraflar arasında tartışma devam etti.

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