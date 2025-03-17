Samsun'da bir kişiyi darbedip bıçakla yaralayan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir kişiyi darbedip bıçakla yaralayan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir kişiyi darbedip bıçakla yaralayan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İddiaya göre, M.A. (24) ile U.B.A. (21) arasında kız meselesinden dolayı telefon üzerinden tartışma çıktı. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde buluşan taraflar arasında tartışma devam etti.
U.B.A'nın yanında bulunan arkadaşı E.D, M.A'yı yumruk atarak darbetti, U.B.A. da bıçakla yaraladı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.A. tedavisinin ardından taburcu edildi.
İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yürüttükleri çalışmada, E.D. ile U.B.A'yı yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.D'ye ise adli kontrol şartıyla ev hapsi verildi.
Öte yandan M.A'nın 5, şüpheliler U.B.A'nın 10 ve E.D'nin 16 suç kaydı olduğu öğrenildi.
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