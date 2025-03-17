Terme'de şehit mezarlarına bakım yapıldı

Terme Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde ilçe genelindeki şehit mezarlarının bakımını yaptı.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelindeki şehit mezarlarında bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında mezarlardaki bayraklar yenilenirken, çevre düzenlemesi yapılarak ziyaretlere hazır hale getirildi.

Yıl boyunca düzenli olarak şehit mezarlarının bakımını yaptıklarını belirten Terme Belediyesi Zabıta Müdürü İskender Ekiz, "Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bu vesileyle Türk milletinin dünya tarihine altın harflerle yazdırdığı önemli günün 110. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz." dedi.