Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 1396 sentetik ecza hapı, 4,45 gram esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken, 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
Öte yandan operasyon kapsamında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü de yakalandı.
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