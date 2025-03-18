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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 21:28 Güncelleme: 18.03.2025 - 21:28
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 1396 sentetik ecza hapı, 4,45 gram esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken, 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

        Öte yandan operasyon kapsamında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü de yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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