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        Samsun'da yaklaşan av yasağı öncesi tezgahlarda balık çeşidi azaldı

        Samsun'da denizlerde 1 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi tezgahlarda balık çeşitliliği azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 15:40 Güncelleme: 19.03.2025 - 15:40
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        Samsun'da yaklaşan av yasağı öncesi tezgahlarda balık çeşidi azaldı
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        Samsun'da denizlerde 1 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi tezgahlarda balık çeşitliliği azaldı.

        Saathane Meydanı'nda balık tezgahlarında kültür balıklarının yanında buzhaneden çıkarılan palamut ile mezgit ve deniz levreği yer aldı.

        Balıkçılardan Mehmet Kılıç, AA muhabirine, sezon sonunun yaklaşmasından dolayı balık çeşidinin azaldığını söyledi.

        Bu yıl balık sezonundan balıkçıların memnun kaldığını, vatandaşın bol bol balık tükettiğini belirten Kılıç, ramazanda da satışlardan memnun olduklarını aktardı.

        Kılıç, "Ramazandan sonra yasak gelecek. Büyük balıklarla devam ediyoruz. Fiyatlar ucuz, ramazan dolayısıyla talep de çok. Bu sezon çok bol geçti ve balığa doyduk." dedi.

        Tezgahlarda mezgitin kilogramı 150 liradan satılırken, somonun kilogramı, palamudun ise tanesi 200 liradan satışa sunuluyor. Deniz levreğinin kilogramının 300 lira olduğu tezgahlarda, tatlı su balığı sazanın kilogramı 120, alabalığın ise 200 liradan alıcı buluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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