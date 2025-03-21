Havza Belediyesi birlik ve beraberlik iftarı düzenledi

Havza Belediyesi protokol üyelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, ilçedeki özel bir tesiste gerçekleştirilen programda, ramazanın birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı olduğunu söyledi.

İlçeye hizmet yapmak için hep beraber çalıştıklarını belirten İkiz, "Rabbim bu çalışmalarınızda sizlere kolaylık versin. Başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazan ayınız mübarek olsun. Şimdiden yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nızı kutlarım." dedi.

İftarın ardından İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından dua edildi.

Programa Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.