Samsun'da "Tekne Orucu" tutan anaokulu öğrencileri iftar yaptı

–Samsun'da İlkadım Belediyesi, kreşlerde eğitim gören anaokulu öğrencilerine yönelik "tekne orucu" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, küçük yaşlardaki çocukların ramazanı daha iyi kavrayabilmesi ve oruç ibadetine alışabilmesi için planlandı. Öğrenciler, tekne orucu tutarak ramazanın manevi havasını hissettiler. Öğle vaktinin girmesiyle birlikte oruç tutan minikler, hazırlanan ikramlarla iftarlarını açmanın mutluluğunu yaşadılar

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, etkinlikte anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Ramazanın manevi atmosferini erken yaşta çocukların hissetmeleri için etkinlik yaptıklarını anlatan Kurnaz, "Anadolu’da uzun yıllardır devam eden bu geleneği yaşatmaktan dolayı mutluyuz. Ramazan ayı boyunca çocuklarımıza oruç bilincini aşılamak ve kültürel değerlerimizi tanıtmak için bu etkinliği düzenledik. Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren ramazanın manevi değerlerini öğrenmesini çok önemsiyoruz." dedi.

Daha sonra Kurnaz, miniklere çeşitli hediyeler verdi.