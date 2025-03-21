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        Samsun'da kontak anahtarı üzerinde unutulan aracı çalmaya çalışan şüpheli tutuklandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde kontak anahtarı üzerinde unutulan aracı çalmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 21:59 Güncelleme: 21.03.2025 - 21:59
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        Samsun'da kontak anahtarı üzerinde unutulan aracı çalmaya çalışan şüpheli tutuklandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde kontak anahtarı üzerinde unutulan aracı çalmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, anahtarı üzerinde unutulan aracı çalıştırarak hareket eden B.Y. (47), otoparktan çıktığı sırada devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti.

        B.Y'nin hareketlerinden şüphelenen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri, zanlıyı aracın içinde suçüstü yakaladı.

        Ekipler, gözaltına alınan zanlıyla birlikte hareket ettiği tespit edilen H.B'yi de (50) Atakum ilçesinde yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        H.B'ye ise ev hapsi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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