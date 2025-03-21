Samsun'da kontak anahtarı üzerinde unutulan aracı çalmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Ekipler, gözaltına alınan zanlıyla birlikte hareket ettiği tespit edilen H.B'yi de (50) Atakum ilçesinde yakaladı.

Alınan bilgiye göre, anahtarı üzerinde unutulan aracı çalıştırarak hareket eden B.Y. (47), otoparktan çıktığı sırada devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti.

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