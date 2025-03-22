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        Spor Tırmanış Gençler Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

        Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış (Bouldering) Gençler Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 11:40 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:17
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        Spor Tırmanış Gençler Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı
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        Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış (Bouldering) Gençler Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı.

        Samsun Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 37 kulüpten 85 sporcu katıldı.

        Turnuvanın ilk gününde sporcular, sıralama turu gerçekleştirdi.

        Şampiyonada yarın final tırmanışları yapılacak.

        Samsun Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci, şampiyonaya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin en iyi dağcılarını Samsun'da ağırladıklarını söyledi.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahim Ekin ise spor tırmanış yarışmasının olimpik bir yarışma olduğunu belirterek, "İki gün sürecek olan bu müsabakalarda kız-erkek 4 kategoride 85 sporcumuz yarışacak." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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