Samsun'da kumar oynayan 12 kişiye 77 bin 100 lira ceza kesildi

Operasyonda, masalar üzerinde bulunan ve kumar oyununda kullanıldığı değerlendirilen paraya da el konuldu.

İş yeri sahibi H.O. (50) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Sarıcalı Mahallesi'nde de oyun salonuna operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza uyguladı.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi H.Ç. (53) hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 6 kişiye toplam 38 bin 550 lira ceza verdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki adrese düzenlenen operasyonda kumar oynayan 12 kişiye 77 bin 100 lira ceza uygulandı.

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