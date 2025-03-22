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        Samsun'da polislerden Down sendromlu Derin'e sürpriz ziyaret

        Samsun'da polis ekipleri, Down sendromlu ilkokul öğrencisi Derin Toprak'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:48 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:53
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        Samsun'da polislerden Down sendromlu Derin'e sürpriz ziyaret
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        Samsun'da polis ekipleri, Down sendromlu ilkokul öğrencisi Derin Toprak'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla "Down sendromunun hayatımıza kattığı +1 değerin farkındayız!" ve "Bir fark var ama sevgi hep aynı" sloganıyla etkinlik düzenledi.

        Seyfi Demirsoy İlkokulu 3/D sınıfında öğrenim gören Down sendromlu Derin Toprak'ı ziyaret eden polis ekipleri, günün anlamı ve önemi açısından pasta kesti.

        Toprak'a çeşitli hediyeler veren ekipler, müzik eşliğinde oyun oynadı, resim yaptı.

        Veli ve öğretmenler, etkinlik dolayısıyla Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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