Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında iki farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli Y.G'nin (35) üzerinde ve evindeki aramada 665 sentetik hap ele geçirildi.

Aynı operasyon kapsamında S.D'ye (29) ait evde yapılan aramada ise 181 adet sentetik hap ve 0,11 gram sentetik uyarıcı bulundu.

Olayla ilgili olarak Y.G. ve S.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.