Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında iki farklı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheli Y.G'nin (35) üzerinde ve evindeki aramada 665 sentetik hap ele geçirildi.
Aynı operasyon kapsamında S.D'ye (29) ait evde yapılan aramada ise 181 adet sentetik hap ve 0,11 gram sentetik uyarıcı bulundu.
Olayla ilgili olarak Y.G. ve S.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.