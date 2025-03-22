AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Samsun'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Ülkemizde barışı, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, terörsüz bir Türkiye inşa etmek için çıktığımız bu yolda önümüze engel olmaya çalışanların ekmeğine yağ sürücü hareketler yapmayın" dedi.

Elitaş, Samsun ziyareti kapsamında partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Samsun'un her zaman AK Parti'ye büyük oranda destek verdiğini söyledi.

Türkiye'nin birkaç gündür farklı bir gündemle meşgul edildiğini ifade eden Elitaş, geçmişte milletin iradesinin gasbedildiğini ancak o dönemde devlet adamlığına yakışır bir vakar içinde bulunularak mahkeme sonucunun beklendiğini, halkın sokaklara çağrılmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde okuduğu şiir yüzünden, kendisinin de başı kapalı hanımların haklarını savunmak için attığı imzadan dolayı yargılandığını anımsatan Elitaş, "Cumhurbaşkanımız, liderimiz, genel başkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken tarih yazdı arkadaşlarıyla beraber. Çöplükten geçilmeyen, susuzluktan kıvranan, trafiği perişan çöp dağlarıyla yığılmış toz toprak içerisinde olan bir İstanbul'u mamur bir şehir haline getirdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ufkuna belediyeciliğe attığı bir imzanın sonucuydu. Hazmedemediler, içlerine sindiremediler. Bir şiir okudu diye. Mahkemeye verdiler." diye konuştu.

Elitaş, hukuka saygı duyulması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şimdi daha yargı karar vermeden yeri göğü inletip insanları sokağa dökmeye çalışan bir zihniyet var. Çünkü onlar bu ülkenin sahibi, biz marabaydık. Ne zamana kadar? Recep Tayyip Erdoğan gelene kadar. Recep Tayyip Erdoğan'dan önce ülkenin kurucu sahipleri vardı. Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra 86 milyon bu ülkenin sahibi olduğumuzu anladık. Onlar bizi işçi olarak görürlerdi, maraba olarak görürlerdi. Hamdolsun bakın hangi noktadan nereye geldik? İşte onun için devleti sahiplenmeye çalışan, silahları omzunda ülkeye balans ayarı verilmeye çalışanlara sırtını dayayanlar bugün yaptıkları işlerin yargıdan, mahkemeden sonuçlanmasını hazmedemiyorlar farklı bir şekilde ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bırakın mahkeme kararını versin. Bağımsız yargı ne diyorsa ona boynumuz kıldan ince."