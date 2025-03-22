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        AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Samsun'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Ülkemizde barışı, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, terörsüz bir Türkiye inşa etmek için çıktığımız bu yolda önümüze engel olmaya çalışanların ekmeğine yağ sürücü hareketler yapmayın" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 18:56 Güncelleme: 22.03.2025 - 19:00
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        AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Samsun'da konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Ülkemizde barışı, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, terörsüz bir Türkiye inşa etmek için çıktığımız bu yolda önümüze engel olmaya çalışanların ekmeğine yağ sürücü hareketler yapmayın" dedi.

        Elitaş, Samsun ziyareti kapsamında partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Samsun'un her zaman AK Parti'ye büyük oranda destek verdiğini söyledi.

        Türkiye'nin birkaç gündür farklı bir gündemle meşgul edildiğini ifade eden Elitaş, geçmişte milletin iradesinin gasbedildiğini ancak o dönemde devlet adamlığına yakışır bir vakar içinde bulunularak mahkeme sonucunun beklendiğini, halkın sokaklara çağrılmadığını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde okuduğu şiir yüzünden, kendisinin de başı kapalı hanımların haklarını savunmak için attığı imzadan dolayı yargılandığını anımsatan Elitaş, "Cumhurbaşkanımız, liderimiz, genel başkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken tarih yazdı arkadaşlarıyla beraber. Çöplükten geçilmeyen, susuzluktan kıvranan, trafiği perişan çöp dağlarıyla yığılmış toz toprak içerisinde olan bir İstanbul'u mamur bir şehir haline getirdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ufkuna belediyeciliğe attığı bir imzanın sonucuydu. Hazmedemediler, içlerine sindiremediler. Bir şiir okudu diye. Mahkemeye verdiler." diye konuştu.

        Elitaş, hukuka saygı duyulması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Şimdi daha yargı karar vermeden yeri göğü inletip insanları sokağa dökmeye çalışan bir zihniyet var. Çünkü onlar bu ülkenin sahibi, biz marabaydık. Ne zamana kadar? Recep Tayyip Erdoğan gelene kadar. Recep Tayyip Erdoğan'dan önce ülkenin kurucu sahipleri vardı. Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra 86 milyon bu ülkenin sahibi olduğumuzu anladık. Onlar bizi işçi olarak görürlerdi, maraba olarak görürlerdi. Hamdolsun bakın hangi noktadan nereye geldik? İşte onun için devleti sahiplenmeye çalışan, silahları omzunda ülkeye balans ayarı verilmeye çalışanlara sırtını dayayanlar bugün yaptıkları işlerin yargıdan, mahkemeden sonuçlanmasını hazmedemiyorlar farklı bir şekilde ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bırakın mahkeme kararını versin. Bağımsız yargı ne diyorsa ona boynumuz kıldan ince."

        Geçmişte kapatma davasıyla yargılanan partiye karşı CHP yöneticilerinin "şeriatın kestiği parmak acımaz" dediğini aktaran Elitaş, "Bugün yargıyı suçlayan, milleti sokağa dökmeye çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi ile karşı karşıyayız. Anarşizmi tahrik eden, insanları sokakta birbirine kırdırmaya çalışan, 12 sene önceki gezi olaylarının provasını yapmaya kalkışan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in de kontrolünden çıkmış bir kalabalıkla onları tahrik ederek bir noktaya doğru götürmeye çalışan, kontrolünü kaybetmiş Cumhuriyet Halk Partisi ile karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

        Mustafa Elitaş, CHP liderini daha sorumlu davranmaya davet ederek, şöyle devam etti:

        "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'den rica ediyorum, yargının vereceği karara bizim daha önce gösterdiğimiz gibi siz de saygı gösterin. Bakın milleti sokağa dökmek doğru bir tavır değil. Doğru bir davranış şekli değil. Başkalarının taşeronu olarak görev yapabilirler. Ülkemizin coğrafyası üzerinde hesabı, hevesi, ağzının suyu akanlar var. Onların yaptıkları işe onların yaptıkları hesaplara, onların yaptıkları oyunlara alet olmayalım. Ülkemizde barışı, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, terörsüz bir Türkiye inşa etmek için çıktığımız bu yolda önümüze engel olmaya çalışanların ekmeğine yağ sürücü hareketler yapmayın. Onun için değerli kardeşlerim bu mübarek ramazanda sizlere tüm hemşehrilerimize sükunet ve sağduyu düşer. Tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza sükuneti ve sağduyuyu tavsiye ederim."

        Konuşmaların ardından AK Parti'ye katılan 14 belediye meclis üyesine Mustafa Elitaş, rozet taktı.

        Programa, Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

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