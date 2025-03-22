Samsun'da bagaja saklanan sentetik uyarıcı "Tony"nin hassas burnundan kaçmadı
Samsun'un Havza ilçesinde bir otomobilin bagajına narkotik dedekter köpeği "Tony" desteğindeki aramada bir miktar sentetik uyarıcı ele geçirildi.
Samsun'un Havza ilçesinde bir otomobilin bagajına narkotik dedekter köpeği "Tony" desteğindeki aramada bir miktar sentetik uyarıcı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.
Bu çerçevede Samsun-Ankara kara yolu üzerinde yer alan Havza ilçesindeki kontrol noktasında polislerce durdurulan A.Ç. (30) idaresindeki otomobilde narkotik dedektör köpeği "Tony" desteğinde arama yapıldı.
Aramada, söz konusu narkotik detektör köpeği, otomobilin bagajında zulalanmış sentetik uyarıcının yerini tespit etti. Ekipler, Tony'in tepki verdiği bölümde 173 gram sentetik uyarıcı ele geçirdi.
Otomobil sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı.
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