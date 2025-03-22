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        MHP Havza ilçe yönetimi kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor

        MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri ramazan ayı nedeni ile gerçekleştirdikleri kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyorlar.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 23:03 Güncelleme: 22.03.2025 - 23:05
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        MHP Havza ilçe yönetimi kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor
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        MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri ramazan ayı nedeni ile gerçekleştirdikleri kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyorlar.

        Ziyaretler kapsamında İlçe Başkanı Yüksel ve beraberindekiler, Ilıca Mahallesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

        Burada hep birlikte yenilen iftar yemeğinin ardından MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

        İbrahim Yüksel, yapmış olduğu konuşmada, ramazan ayının birleştirici ve manevi atmosferinde mahalle sakinleri ile bir araya gelmekten ötürü mutlu olduğunu ifade ederek, “MHP olarak her daim Cumhur İttifakının birliği için çalışmaktayız. Ramazan ayının birleştirici gücü ile inşallah ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz için her daim birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Her zaman önceliğimiz ülkemiz. Rabbim, mübarek ramazan ayının hürmetine azımızı arttırmayı, arttırdığımızı paylaşmayı nasip etsin. Bu vesile ile yaklaşan Kadir gecemiz ve ramazan bayramımız tüm İslam alemine mübarek olsun.” dedi.

        Galeri
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        Galeri
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