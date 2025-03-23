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        19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele devam ediyor

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tarım zararlısı kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 10:40 Güncelleme: 23.03.2025 - 10:47
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        19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele devam ediyor
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tarım zararlısı kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları sürüyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mücadeleyle ilgili eylem planı çerçevesinde mahallelerde muhtarlar öncülüğünde vatandaşlara bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyor.

        Esentepe Mahallesi'nde yapılan toplantıda ev, ahır, ambar, depo gibi korunaklı alanlarda kışlayan bu zararlıya karşı üreticilerin mücadeleye katılım sağlamaları istendi.

        İlçede bu tarz eğitimlerin her mahallede gerçekleştirileceği ve kahverengi kokarcayla mücadelenin devam edeceği vurgulandı. 19 Mayıs Belediyesi ile koordineli bir şekilde ilerlendiğini ve bu işbirliğine muhtarların da destek verdiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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