Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Ekipler, şüpheli O.K, B.B, O.P. ve Y.B'nin adreslerinde yaptıkları aramalarda, 20 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik ecza hap, 30 kurusıkı fişeği, 2 uyuşturucu kullanım aparatı ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

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