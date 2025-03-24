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        Samsun'da koltuğa saklanan sentetik uyuşturucu narkotik köpek "Tony"den kaçmadı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir ikametin koltuğunda narkotik detektör köpeği "Tony" desteğindeki aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 13:17 Güncelleme: 24.03.2025 - 13:34
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        Samsun'da koltuğa saklanan sentetik uyuşturucu narkotik köpek "Tony"den kaçmadı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir ikametin koltuğunda narkotik detektör köpeği "Tony" desteğindeki aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, 43 yaşındaki zanlı M.K.'nin ikametinde uyuşturucu madde sakladığı yönünde bilgi edindi.

        Belirlenen adreste arama yapan ekipler, narkotik detektör köpeği "Tony"nin koltuğa tepki vermesi üzerine zulalanmış 800 gram sentetik uyuşturucuyu ele geçirdi. Operasyonda ekipler, ikamette hassas terazi de ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.K, ekiplerce emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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