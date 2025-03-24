SASKİ kanal arızalarını robotlarla tespit ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarındaki arızalara hızlı müdahale edebilmek amacıyla robot teknolojisini kullanıyor.

SASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, son 14 ayda 60 bin 700 metre hat taraması yapan robotlar, 780 noktadaki arızanın yerini nokta atışıyla belirledi.

SASKİ Genel Müdürlüğü, modernize edilen kanal görüntüleme sistemiyle zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü kameralara sahip kanal robotları, 150 metre mesafeye kadar ilerleyerek boru çatlaklarını, kırıkları ve tıkanıklıkları tespit ediyor. Operatörler tarafından uzaktan yönetilen robotlar, gereksiz kazıları önleyerek yolların ve kaldırımların zarar görmesini engelliyor.

Geçen yıl 30 bin metre kanalizasyon ve 20 bin metre yağmur suyu hattını tarayan robotlar, 2025’in ilk 2,5 ayında 10 bin 700 metre hat görüntüledi. Tespit edilen arızalar sayesinde ekipler, noktasal müdahalelerle şehrin altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

SASKİ’nin yaptığı taramalarda, altyapıya en fazla zarar veren unsurlar belirlendi. Ağaç kökleri, donmuş yağlar, ıslak mendiller, pet şişeler, gıda ambalajları ve kıyafet parçalarının kanalizasyon hatlarına zarar verdiği tespit edildi. Vatandaşların bu tür atıkları gidere atmaması gerektiğine dikkati çeken yetkililer, altyapının korunması için duyarlılık çağrısında bulundu.

SASKİ Genel Müdürlüğü şehrin 17 ilçesinde altyapıyı daha sağlam hale getirmek için çalışıyor. Ekipler, kanal görüntüleme robotları sayesinde arızaların yerini nokta atışıyla tespit edip hızla müdahale ediyor.