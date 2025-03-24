GÜNCELLEME - Samsun'da cep telefonu hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, farklı tarihlerde 3 ayrı kişiden güveni kötüye kullanarak telefonlarını çalan şüphelinin 47 yaşındaki M.G. olduğu tespit edildi.

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